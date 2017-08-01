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Обама продвигает в президенты Патрика

 

Экс-президент США Барак Обама и его ближайшее окружение продвигают кандидатуру бывшего губернатора Массачусетса Деваля Патрика на пост президента США, пишет во вторник издание Politico.

Патрик, которому 60 лет, в прошлом был помощником генпрокурора США, затем сделал карьеру в бизнесе — в частности, был вице-президентом Coca-Cola Company. В 2007 году стал первым афроамериканцем, возглавившим штат Массачусетс, занимал пост губернатора до 2015 года. В данный момент Патрик работает в финансовой фирме Bain Capital.

Обама в частных разговорах предлагал Патрику "подумать" о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2020 года от Демократической партии, пишет Politico. Бывший стратег предвыборного штаба Обамы, известный политтехнолог Дэвид Аксельрод несколько раз общался с Патриком на ту же тему. Ближайший советник и друг Обамы Валери Джарретт также заявила изданию, что "всем сердцем желает" выдвижения Патрика. Среди сторонников выдвижения назван и Дэвид Симас, политический директор Белого дома при Обаме и бывший замглавы аппарата Патрика.

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