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От наводнений в Индии погибли 200 человек

 

Число погибших от наводнений в индийском штате Гуджарат возросло до 218 человек, при этом только лишь в одном округе Банаскантха погиб 61 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя управления по борьбе со стихийными бедствиями Индии.

По его словам, за последние два дня в округах Банаскантха и Патан в северной части штата Гуджарат, которые сильнее всего пострадали от стихийного бедствия, после спада уровня воды было обнаружено еще больше тел погибших.

Под влиянием сильных дождей штат Гуджарат оказался во власти наводнений. По статистике, за минувшую неделю спасательные подразделения Индии спасли 11 тыс. пострадавших, еще 39 тыс. были эвакуированы в безопасное место.

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