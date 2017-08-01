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Экспорт сала с Украины рухнул на 98 процентов

 

По итогам 2016 года украинский экспорт свиного сала рухнул на 98 процентов. В денежном выражении он опустился до 0,09 миллиона долларов по сравнению с 7,74 миллиона в 2015-м. Об этом во вторник, 1 августа, пишут украинские «Вести» со ссылкой на Государственную фискальную службу.

Издание отмечает, что главная причина обвала экспорта — отказ России закупать украинское сало. Также от поставок отказалась и Молдавия.

Производители сала пытаются найти новые рынки сбыта в Азербайджане, Армении и Казахстане. Эти страны купили продукцию на 53,8 тысячи долларов. Эстония, Германия, Камбоджа, Сингапур, Багамские острова, Канада, Панама и Австралия приобрели 7,5 тонны сала на 27,8 тысячи долларов.

 

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