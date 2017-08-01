Подписаться на уведомления
 

Россия сменила тактику шпионажа за США

 

Россия сменила тактику шпионажа за США. Вместо кадровых разведчиков слежку ведут различные подрядчики американских спецслужб, заявил в интервью Reuters директор американского Управления национальной контрразведки Вильям Эванина.

По его словам, стратегия российского шпионажа изменилась пять-семь лет назад. Теперь Россия больше не полагается целиком на разведчиков, официально работающих на спецслужбы. В США отправляются бизнесмены, инженеры и другие люди, работающие как подрядчики на американские спецслужбы.

Кроме того, Эванина также добавил, что его управление сталкивается с кражей хакерами государственных и промышленных тайн, промышленным шпионажем, и со случаями, когда госслужащие и подрядчики делятся секретами с медиа и порталами, такими как WikiLeaks.

В то же время Эванина признал, что США больше теряют от решения Москвы выслать американских дипломатов и сотрудников посольств, чем Москва теряет от решения Вашингтона. 

0 просмотров


Старости
Гульнару Каримову нашли в камере Службы нацбезопасности
Гульнару Каримову нашли в камере Службы нацбезопасности
Наша погода
Сегодня 35° / 24°
2 Авг 33° / 24°
3 Авг 32° / 24°
4 Авг 33° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0122 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Россия сменила тактику шпионажа за США
Экспорт сала с Украины рухнул на 98 процентов
В Афганистане подорвали шиитскую мечеть десятки жертв
От наводнений в Индии погибли 200 человек
Обама продвигает в президенты Патрика
Золотовалютные резервы Египта увеличились до рекорда
В Баку стартовали соревнования «Кубок моря»
В Венесуэле объяснили аресты оппозиционеров
Европейский суд призвал Армению к ответу Дело «кельбаджарских заложников»
Министр обороны Польши: СССР был в сговоре с нацистской Германией
Николай Басков смотрит AzTV и танцует Видео
Анкара и Доха начали широкомасштабные учения
Израильские футболисты потерялись в стамбульском «дьюти-фри»
Дальний Восток и Сибирь остались без электричества
Сотрудники Банка Англии начали забастовку впервые за последние 50 лет
Ильхам Алиев выделил деньги на новые дома в Пираллахи
Гражданок Азербайджана депортируют из Турции
Жириновский обвинил американских дипломатов в воровстве
Грузинский патриарх передал подарки Меланье Трамп Видео
Ferrari начнет выпускать внедорожники
Украина продала два арестованных российских танкера
Доллар продолжает дешеветь
Испания экстрадирует российского хакера в США
Турция призвала исламские страны признать независимость Палестины
Саакашвили: «Я не претендую на пост президента Украины»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться