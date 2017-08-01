Россия сменила тактику шпионажа за США. Вместо кадровых разведчиков слежку ведут различные подрядчики американских спецслужб, заявил в интервью Reuters директор американского Управления национальной контрразведки Вильям Эванина.

По его словам, стратегия российского шпионажа изменилась пять-семь лет назад. Теперь Россия больше не полагается целиком на разведчиков, официально работающих на спецслужбы. В США отправляются бизнесмены, инженеры и другие люди, работающие как подрядчики на американские спецслужбы.

Кроме того, Эванина также добавил, что его управление сталкивается с кражей хакерами государственных и промышленных тайн, промышленным шпионажем, и со случаями, когда госслужащие и подрядчики делятся секретами с медиа и порталами, такими как WikiLeaks.

В то же время Эванина признал, что США больше теряют от решения Москвы выслать американских дипломатов и сотрудников посольств, чем Москва теряет от решения Вашингтона.