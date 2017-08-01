Американский сенатор: «Трамп сказал мне, что готов начать войну»

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп готов к силовому решению проблем ядерной и ракетной программ КНДР. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу NBC.

По словам Грэма, Трамп не позволит Пхеньяну иметь баллистические ракеты с ядерными боеголовками, нацеленными на США. «Если понадобится война, чтобы остановить северокорейского лидера Ким Чен Ына — будет война. Если умрут тысячи — они умрут там, а не здесь. Трамп сказал мне об этом прямо в лицо», — заявил сенатор.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».