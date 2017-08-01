Подписаться на уведомления
 

Американский сенатор: «Трамп сказал мне, что готов начать войну»

 

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп готов к силовому решению проблем ядерной и ракетной программ КНДР. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу NBC.

По словам Грэма, Трамп не позволит Пхеньяну иметь баллистические ракеты с ядерными боеголовками, нацеленными на США. «Если понадобится война, чтобы остановить северокорейского лидера Ким Чен Ына — будет война. Если умрут тысячи — они умрут там, а не здесь. Трамп сказал мне об этом прямо в лицо», — заявил сенатор.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».

3422 просмотров


Старости
Гульнару Каримову нашли в камере Службы нацбезопасности
Гульнару Каримову нашли в камере Службы нацбезопасности
Наша погода
Сегодня 35° / 24°
2 Авг 33° / 24°
3 Авг 32° / 24°
4 Авг 33° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0122 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Антироссийские санкции Азербайджану не страшны комментирует Эдуард Солодовник
Поножовщина в Лянкяране: ранен местный чиновник видео
Ход верблюдом: Катар положил на лопатки Саудовскую Аравию актуальный комментарий
«Карабах» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов видео
Демократы призывают Трампа заблокировать инвестиции Китая
Мужчина попытался сжечь себя у здания министерства в Баку
Биткоин раскололся на две части и резко дешевеет
Тиллерсон решил съездить на Филиппины
Американский сенатор: «Трамп сказал мне, что готов начать войну»
Россия сменила тактику шпионажа за США
Экспорт сала с Украины рухнул на 98 процентов
В Афганистане подорвали шиитскую мечеть десятки жертв
От наводнений в Индии погибли 200 человек
Обама продвигает в президенты Патрика
Золотовалютные резервы Египта увеличились до рекорда
В Баку стартовали соревнования «Кубок моря»
В Венесуэле объяснили аресты оппозиционеров
Европейский суд призвал Армению к ответу Дело «кельбаджарских заложников»
Министр обороны Польши: СССР был в сговоре с нацистской Германией
Николай Басков смотрит AzTV и танцует Видео
Анкара и Доха начали широкомасштабные учения
Израильские футболисты потерялись в стамбульском «дьюти-фри»
Дальний Восток и Сибирь остались без электричества
Сотрудники Банка Англии начали забастовку впервые за последние 50 лет
Ильхам Алиев выделил деньги на новые дома в Пираллахи
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться