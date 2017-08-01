Биткоин раскололся на две части и резко дешевеет

Блокчейн биткоина разделился на две цепи, в результате появилась новая разновидность биткоина — Bitcoin Cash, сообщает Coin Desk.

Издание отмечает, что разделение еще не окончено. Для окончательного раскола требуется, чтобы был создан блок размером больше 1 МБ, что, по данным издания, может занять несколько часов или больше.

Как пишет Telegraph, два конкурирующих вида биткоина появились после того, как одни ключевые «майнеры» и разработчики биткоина решили внедрить правило Segwit2x, в то время как другие придерживались реализации протокола SegWit. Те, кто не был согласен с предложением Segwit2x, перешли на Bitcoin Cash.

Bitcoin, который сегодня достигал стоимости в $2925,03 в ходе торгов, согласно индексу CoinDesk Bitcoin Price Index на данный момент потерял 5,5% и торгуется на уровне $2714,28. Стоимость фьючерсов на Bitcoin Cash, по данным CoinMarketCap.com, составляет порядка $384.