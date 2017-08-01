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«Карабах» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов видео

Автор: Отдел спорта 

В Тирасполе состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между чемпионом Молдовы «Шерифом» и чемпионом Азербайджана «Карабахом».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Карабаха». На 45-й минуте счет открыл Дино Ндлову, а на 86-й минуте Мичел сделал счет 2:0. «Шериф» смог лишь сократить разрыв в счете. В добавленное время Зигуй Бадибанга реализовал пенальти.

Напомним, в первой игре в Баку команды сыграли вничью 0:0. Таким образом, по сумме двух игр «Карабах» впервые в истории азербайджанского футбола вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Жеребьевка решающей стадии в борьбе за выход в групповой турнир состоится 4 августа. Матчи раунда плей-офф состоятся 15-16 и 22-23 августа.

«Карабах» может стать первым азербайджанским клубом, пробившимся в групповой этап Лиги чемпионов. В случае же поражения подопечные Гурбана Гурбана в четвертый раз подряд сыграют в группе Лиги Европы.

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