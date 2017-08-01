Информационные утечки и откровенное глумление Дохи над своими противниками – таковы последние «сводки с полей» того, что еще совсем недавно называлось «катарским кризисом».

Как и прогнозировал Haqqin.az, после серьезного внушения госсекретаря Тиллерсона, сделанного им двум основным участникам антикатарской коалиции, саудитам и ОАЭ, кризис плавно начал сходить «на нет». Сначала серьезной коррекции подвергся категоричный ультиматум Катару, в котором после редактирования из 13 пунктов осталось лишь шесть.

Затем и они подверглись сокращению, итогом которого стало какое-то совершенно невнятное требование «продемонстрировать готовность бороться с терроризмом, прекратить подстрекательскую деятельность и воздерживаться от провокаций».

По сути, переводя с дипломатического на человеческий, от Дохи сейчас требуют умерить свою внешнеполитическую активность в качестве посредника между остальным миром и Талибаном (а заодно уж - и с Братьями-мусульманами), унять Аль-Джазиру и отказаться от активного вмешательства в ливийскую гражданскую войну. Что, как нетрудно заметить, в корне отличается от тех гневных обличений, которые звучали в отношении Катара еще совсем недавно.

Планы Эр-Рияда и ОАЭ по проведению показательной порки «паршивого верблюда» с треском провалились, но возникла другая проблема: отступив - не потерять лицо, что для горячих арабских парней смерти подобно. Ситуация осложнилась тем, что тут еще и эмир Катара, Тамим бин Хамад, решил от души унизить двух из трех главных своих обидчиков – «маленького принца» Мохаммеда бин Салмана аль Сауда и его «подельника», шейха Абдаллу бин Заеда аль Нахайяна, министра иностранных дел ОАЭ. До третьего – зятя Трампа Джареда Кушнера – катарскому эмиру не дотянуться, но первые два в качестве наказуемых вполне сгодятся.

При таких исходных данных – упрямой амбициозности одних и изобретательной мстительности другого – можно было со 100%-ной гарантией прогнозировать, что почтенную публику будут ожидать незабываемый драматические повороты, публичное перетряхивание грязного белья и дипломатические фиги, именуемые в интернете «троллингом». Что мы, собственно, сегодня и наблюдаем.

Одной и претензий к Катару в нынешнем кризисе была его поддержка «террористических групп», примером чему, по мнению обвинителей, являлось открытие в Дохе в 2013 году представительства афганского Талибана. А не далее как вчера, 31 июля, New York Times сообщила, что Объединенные Арабские Эмираты пытались заставить «Талибан» открыть посольство не в Дохе, а именно у себя.

Причем, доказательства совершенно неопровержимые – документы из взломанной переписки посла ОАЭ в США Юсефа аль-Отайбы с родным МИДом. «Посол Эмиратов в Вашингтоне», - указывает американское издание, - «даже получил гневный звонок от министра иностранных дел в связи с тем, что Талибан оказался в Катаре, а не в ОАЭ».

А в качестве «контрольного выстрела», The New York Times приводит свидетельства принимавших в переговорном процессе экс-высокопоставленных американских представителей о том, что Катар согласился принять у себя посольство талибов не из-за симпатий к ним или их идеологии, а в рамках совместных с США усилий по содействию мирным переговорам в Афганистане.

Эта история с информационной утечкой, кстати, объясняет, почему Доха ни при каких обстоятельствах не намерена «сдавать» Аль-Джазиру или ограничивать ее деятельность. Разве что только под угрозой ядерного удара. Поскольку в ее «лице» имеет такой инструмент влияния, которому могут позавидовать спецслужбы далеко не самых слабых стран мира.

Сегодня Аль-Джазира ведет трансляции на 310 миллионов домохозяйств почти в ста государствах. Ее аудитория на Ближнем и Среднем Востоке – 350 миллионов человек в 22 странах. По этим показателям она «играет» в одной лиге с CNN и BBC.

Впрочем, о том, что такое Аль-Джазира – в следующий раз, сейчас важно просто понять, что во многом именно она сделала Катар влиятельнейшим игроком в регионе. Защищать это свое детище Доха будет ожесточенно и изящно.

Впрочем, не Аль Джазирой единой питается нынешнее шоу в Заливе. На днях Катар призвал передать под международный (естественно - мусульманский) контроль главные святыни ислама, расположенные в Мекке и Медине. Чем вызвал истерику и предынфарктное состояние в Эр-Рияде. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что подобные «заявления – неприкрытая агрессия, объявление войны. Мы сохраняем за собой право дать ответ на любую попытку интернационализации святых мест».

Естественно, сейчас подобный контроль невозможен, но ход - сильный. И призыв Катара еще найдет своих сторонников в мусульманском мире, где далеко не все довольны монополией саудитами титула «Хранителей Двух Святынь».

Ну а в качестве дипломатической фиги – сделанное буквально несколько часов назад объявление министерства обороны Катара. О проведении совместно с Турцией совместных военно-морских учений в Персидском заливе. В рамках борьбы с терроризмом. Неподалеку от берегов Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Видимо – для того, чтобы там лучше разглядели, как ВМС Катара демонстрируют искренность своих антитеррористических устремлений.