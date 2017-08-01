Американские санкции против России существенно не скажутся на Азербайджане. Об этом haqqin.az заявил украинский аналитик Эдуард Солодовник. Напомним, что сегодня вице-президент США Майкл Пенс заявил, что президент Трамп подписал документ о введении санкций против России. Позже выяснилось, что «Интерфакс» не так понял перевод с английского на грузинский. Правильная цитата Пенса звучала так: «Президент Трамп очень скоро подпишет законопроект по усилению санкций США в отношении России».

Законопроект, подписание которого анонсировал Пенс предусматривает введение новых ограничений сотрудничества с российскими энергетическими компаниями. Документ уже был одобрен Палатой представителей и сенатом.

По словам Солодовника, ужесточение санкций против России на Азербайджан окажет опосредованное влияние. «А вот сама Российская Федерация уже давно испытывает на себе последствия санкций в виде невозможности получать высокие технологии, так необходимые для нефтегазового сектора, уменьшения инвестиций. Рейтинги РФ понижаются, рубль падает, идет отток капитала и т.д.».

Коснувшись влияния антироссийских санкций на Украину, то Солодовник отметил, что российский банковский сектор полностью выдавливается из страны, происходит широкий бойкот продовольственных товаров, прекратился культурный обмен. Иными словам Москву и Киев почти ничего не связывает.

«А вот к примеру Беларусь почувствует ужесточение санкций, поскольку эти государства тесно связаны. Уже ощущается падение роста экономики. Стоит еще отметит, что многие белорусские банки являются дочерними учреждениями российских финансовых организаций».

Ужесточение антироссийских санкций чревато последствиями и для Армении: «К примеру, Москва может заставить политическое руководство сделать осуждающее заявление, несмотря неплохие контакты Еревана с Вашингтоном».

«Возвращаясь к Азербайджану, могу отметить, что санкции теоретически могут повлиять на энергетические проекты в стране, в которых участвуют США. Об этом говорили недавно и бывшие послы США в Азербайджане Морнингстар и Козларич», отмечает собеседник.

Однако в данный момент, такой угрозы не просматривается, так как согласно закону, который должен подписать Трамп, санкции США не коснутся компаний с долей российского участия менее 33%. У российского «Лукойла» в проекте «Шахдениз» 10%-ная доля.

«Но если все-таки в результате санкций американцы уйдут из каких-то азербайджанских нефтегазовых проектов, пустую нишу тут же займет Россия. При этом, конечно, будут определенные потери в плане новых технологий, которые применяют американские компании в нефтегазовой сфере. Однако на политических взаимоотношениях Азербайджана и США это не скажется», - считает эксперт.