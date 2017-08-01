Будучи с визитом в Тбилиси вице-президент США Майк Пенс заявил, что администрация президента Дональда Трампа поддерживает намерение Грузии стать членом НАТО. Находясь в Тбилиси, вице-президент США Майк Пенс заявил следующее.

«Мы с Трампом поддерживаем послание Бухарестского саммита о том, что Грузии надлежит стать членом НАТО. Грузинский народ стремительно движется в этом направлении, развивается демократия, героизм этой страны не перестает удивлять», - сказал он на пресс-конференции грузинским журналистам тоном, подразумевающим в ответ бурные овации во время пресс-конференции. Однако присутствовавшие смотрели на него с иронией.

Может, двери НАТО для Грузии и открыты, но в отличие от Черногории, с которой сейчас упорно проводятся неуместные параллели, реально для нашей страны это членство ничего не меняет, утверждают аналитики грузинского издания «Резонанси» в статье под названием «29-м членом НАТО стала Черногория — на 30-е метит Грузия».

То же отмечает и грузинский эксперт Вахтанг Дзабирадзе, утверждая, что Черногория и Грузия находятся на разных пространствах и для Грузии главным сдерживающим вступление в НАТО фактором является Россия.

Комментируя haqqin.az ситуацию с предполагаемым присоединением Грузии к Североатлантическому блоку, на этом же делает акцент политолог Сосо Цинцадзе.

«Черногорию приняли в ускоренном порядке, потому что там за членство в НАТО была половина населения. Но Черногория — это Европа, а Грузия — Закавказье. Подарком для России и нее (Черногории) членство не стало, Москва просто смирилась с этим не очень приятным для нее фактом. А вот в отношении Грузии она не смирится никогда», — убежден Цинцадзе.

А российский политолог Виталий Карнаухов, напротив, считает, что для России в плане экономики нет никакой разницы - будет ли Грузия в этом военном альянсе или нет.

«Отношения с Тбилиси у нас уже давно испорчены (по вине самой же Грузии!), и товарооборот находится не на самом высоком уровне. Учитывая последние события, взаимный спрос на товары в обеих странах упадет еще ниже. Западу Грузия, очевидно, интересна по двум причинам: через её территорию проходит крупный нефтепровод в Европу и она представляет возможность снизить политическое влияние России в данном регионе. Второе уже не удалось (хотя конфликт не закончен - он заморожен на несколько лет). А вот угроза первому - энергетической безопасности беспокоит западных «партнёров» (кавычки автора высказывания – Ред.) очень сильно. Но экономической угрозы от вступления Грузии в НАТО, на мой взгляд, нет. А самим членам альянса опять же не слишком хочется видеть в своих рядах страну, которая одним необдуманным шагом может развязать третью мировую войну. Так что, вступит ли Грузия в НАТО - вообще большой вопрос. Мне кажется, это произойдет, если Россия ответит на это размещением ПРО в Восточной Европе, скажем, или разместив свои ракеты на Кубе. Тогда можно будет говорить о новой полномасштабной холодной войне. Но кому это выгодно?» - сказал политолог haqqin.az.

По-иному настроен представитель НАТО на Южном Кавказе Уильям Лахью, проинформировавший мировое сообщество, что эксперты альянса помогают Грузии подготовиться к членству в НАТО, и вместе с тем, чтобы реформировать государство.

«Окончательный вопрос о членстве в НАТО — это политическое решение. Должен быть консенсус, всех надо убедить. До сих пор нет согласия от всех членов альянса на принятие Грузии. Конечно, это политический вопрос. Есть еще сомнения о готовности Грузии. Но потихоньку дело идет вперед. И когда-то в будущем Грузия получит приглашение. Но когда это будет, я не знаю. Каждый член НАТО принимает решение об участии в этой организации, исходя из своих национальных интересов, и у каждого есть свой план политики, планирования и стратегии отношений с разными странами, в том числе и с Россией. Конечно же, это влияет на позицию этих стран. Но все члены альянса договорились, что Грузия будет членом НАТО. А когда — это зависит от двух факторов: политики разных стран и готовности Грузии. Это параллельные процессы. Конечно, какие-то страны в альянсе больше смотрят на отношения с Россией, какие-то меньше. Но никто не может влиять на политику НАТО», - сказал представитель блока.

Так что если вопрос членства Грузии в НАТО, а тем более сроков наступления этого членства, остается открытым, то последствия ее сближения с альянсом все оценивают однозначно: геополитическая ситуация во всем регионе подвергнется изменениям.