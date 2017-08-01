Мать Григора Арутюняна, считающегося пропавшим без вести в ходе четырехдневной эскалации карабахского конфликта в апреле 2016 года, отказывается отправлять в армию второго сына, своего единственного кормильца. Анаит Арутюнян рассказала армянским СМИ, что до того, как сына Сережу призвали 31 июля, она обратилась в военкомат административного района Эребуни в Ереване с просьбой освободить сына от службы.

«Меня позвали, потребовали некоторые документы о том, что на протяжении последних десяти лет моими опекунами были сыновья Григор и Сережа, а после смерти Григора обо мне заботится только Сережа. Также я представила документы о том, что дети от первого брака живут далеко». Женщина рассказала и о проблемах с давлением.

Все необходимые документы были заверены у нотариуса и представлены в военкомат, откуда их отправили в Генштаб ВС Армении. Это было сделано 27 марта, говорит Арутюнян, а через 4 дня начальник Генштаба Мовсес Акопян написал о том, что по закону Сережа Арутюнян не может быть освобожден от службы, однако на основании тех же документов можно оформить отсрочку.

«Наш военкомат представил все документы в мэрию Еревана, которая не отказала, и все меня заверили, что будет отсрочка. Через какое-то время я позвонила в военкомат, спросила, нет ли новостей о документах Сережи, господин Мамиконян сказал мне быть спокойной, дождаться окончания июльского призыва, после чего будет ответ».

Однако, продолжает Анаит Арутюнян, 31 июля ей неожиданно позвонили из военкомата и сообщили, что министр обороны не одобрил заявление об отсрочке, следовательно, сына призовут на службу в Араратской военчасти.

31 июля Анаит Арутюнян отправилась в военкомат и написала заявление об отказе отправлять сына в армию, передает Epress.

«Министр обороны должен пойти навстречу и освободить моего сына от службы с учетом того, что у него нет отца, мы живем в тяжелых социальных условиях, он брат погибшего во время апрельской четырехдневной войны солдата и единственный опекун больной матери. Сережу заберут в армию только через мой труп», — цитирует женщину ресурс.

Также она напомнила главе оборонного ведомства Вигену Саргсяну о сделанном им публичном заявлении, согласно которому Минобороны всегда будет поддерживать семьи погибших военнослужащих.

Такая реакция не удивительна, учитывая, что уже длительное время армянская сторона потери в армии списывает на обстрелы со стороны Азербайджана. При этом семьи погибших армянских военнослужащих утверждают, что это неправда.

Вот и сегодня проармянский сайт EADaily сообщил, что 28 июля в приграничном селе Барекамаван Тавушской области от пули противника погиб военнослужащий-контрактник Аркадий Амбарян.

Тут надо понимать особенности армянского произношения. Например, есть имя Айк, а есть Хайк. Но на самом деле это одно и то же имя. Точно также с Гамбаряном и Амбаряном. Так вот, семья Аркадия Гамбаряна (он же Амбарян), да и Минобороны Армении уже заявляли, что он погиб не от выстрелов с азербайджанской стороны. Но армянская пропаганда пытается тиражировать информацию об агрессии со стороны Азербайджана.

Желание армянских матерей не отправлять детей в армию ничего не изменит: какая разница – убьет его сослуживец на территории Армении, или он погибнет на оккупированной территории Азербайджана, подорвавшись на мине (получив пулю во время диверсии и т.д.).