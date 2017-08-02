Европарламент выступил за санкции против Мадуро

Европарламент призвал ввести санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении главы Европарламента Антонио Таяни, передает ТАСС.

«Я послал два письма президенту Евросовета Дональду Туску и президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, попросив их о возможности заморозить счета и ввести запрет на поездки в ЕС для членов правительства Венесуэлы, включая президента Николаса Мадуро и его окружение», — отмечается в заявлении.

СМИ напоминает, что 30 июля венесуэльские власти провели выборы в Конституционную ассамблею (КА), насчитывающую 545 членов. КА может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы. Против этой инициативы и других проектов президента Мадуро в стране в течение месяца продолжаются массовые протестные мероприятия.