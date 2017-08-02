Подписаться на уведомления
 

Европарламент выступил за санкции против Мадуро

 

Европарламент призвал ввести санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении главы Европарламента Антонио Таяни, передает ТАСС.

«Я послал два письма президенту Евросовета Дональду Туску и президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, попросив их о возможности заморозить счета и ввести запрет на поездки в ЕС для членов правительства Венесуэлы, включая президента Николаса Мадуро и его окружение», — отмечается в заявлении.

СМИ напоминает, что 30 июля венесуэльские власти провели выборы в Конституционную ассамблею (КА), насчитывающую 545 членов. КА может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы. Против этой инициативы и других проектов президента Мадуро в стране в течение месяца продолжаются массовые протестные мероприятия.

249 просмотров


Старости
Гульнару Каримову нашли в камере Службы нацбезопасности
Гульнару Каримову нашли в камере Службы нацбезопасности
Наша погода
Сегодня 33° / 24°
3 Авг 32° / 24°
4 Авг 33° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0122 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Тиллерсон: «США не хотят конфликта с Россией»
Попасть в группу Лиги чемпионов! Гурбан Гурбанов об исторической победе «Карабаха»
США в очередной раз испытают баллистическую ракету
Европарламент выступил за санкции против Мадуро
«В армянскую армию? Только через мой труп!» Армянские матери не отпускают сыновей в армию
Трамп не намерен отказываться от Twitter
Грузию готовят в НАТО мнения и оценки
Антироссийские санкции Азербайджану не страшны комментирует Эдуард Солодовник
Поножовщина в Лянкяране: ранен местный чиновник видео
Ход верблюдом: Катар положил на лопатки Саудовскую Аравию актуальный комментарий
«Карабах» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов видео
Демократы призывают Трампа заблокировать инвестиции Китая
Мужчина попытался сжечь себя у здания министерства в Баку
Биткоин раскололся на две части и резко дешевеет
Тиллерсон решил съездить на Филиппины
Американский сенатор: «Трамп сказал мне, что готов начать войну»
Россия сменила тактику шпионажа за США
Экспорт сала с Украины рухнул на 98 процентов
В Афганистане подорвали шиитскую мечеть десятки жертв
От наводнений в Индии погибли 200 человек
Обама продвигает в президенты Патрика
Золотовалютные резервы Египта увеличились до рекорда
В Баку стартовали соревнования «Кубок моря»
В Венесуэле объяснили аресты оппозиционеров
Европейский суд призвал Армению к ответу Дело «кельбаджарских заложников»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться