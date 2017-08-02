США в очередной раз испытают баллистическую ракету

США в очередной раз запустят межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Военно-воздушные силы США проведут испытательный запуск с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния) 2 августа, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей ведомства.

По данным СМИ, испытания направлены на то, чтобы проверить надежность и точность ракеты. Она не будет оснащена боеголовкой.

3 мая ВВС США осуществили испытательный пуск МБР Minuteman III. По данным американских военных, испытание прошло успешно. 26 апреля ВВС США также производили испытательный пуск такой ракеты с этой же базы, напоминает ТАСС.