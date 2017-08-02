Подписаться на уведомления
 

США в очередной раз испытают баллистическую ракету

 

США в очередной раз запустят межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Военно-воздушные силы США проведут испытательный запуск с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния) 2 августа, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей ведомства.

По данным СМИ, испытания направлены на то, чтобы проверить надежность и точность ракеты. Она не будет оснащена боеголовкой.

3 мая ВВС США осуществили испытательный пуск МБР Minuteman III. По данным американских военных, испытание прошло успешно. 26 апреля ВВС США также производили испытательный пуск такой ракеты с этой же базы, напоминает ТАСС. 

168 просмотров


Старости
Гульнару Каримову нашли в камере Службы нацбезопасности
Гульнару Каримову нашли в камере Службы нацбезопасности
Наша погода
Сегодня 33° / 24°
3 Авг 32° / 24°
4 Авг 33° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0122 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Тиллерсон: «США не хотят конфликта с Россией»
Попасть в группу Лиги чемпионов! Гурбан Гурбанов об исторической победе «Карабаха»
США в очередной раз испытают баллистическую ракету
Европарламент выступил за санкции против Мадуро
«В армянскую армию? Только через мой труп!» Армянские матери не отпускают сыновей в армию
Трамп не намерен отказываться от Twitter
Грузию готовят в НАТО мнения и оценки
Антироссийские санкции Азербайджану не страшны комментирует Эдуард Солодовник
Поножовщина в Лянкяране: ранен местный чиновник видео
Ход верблюдом: Катар положил на лопатки Саудовскую Аравию актуальный комментарий
«Карабах» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов видео
Демократы призывают Трампа заблокировать инвестиции Китая
Мужчина попытался сжечь себя у здания министерства в Баку
Биткоин раскололся на две части и резко дешевеет
Тиллерсон решил съездить на Филиппины
Американский сенатор: «Трамп сказал мне, что готов начать войну»
Россия сменила тактику шпионажа за США
Экспорт сала с Украины рухнул на 98 процентов
В Афганистане подорвали шиитскую мечеть десятки жертв
От наводнений в Индии погибли 200 человек
Обама продвигает в президенты Патрика
Золотовалютные резервы Египта увеличились до рекорда
В Баку стартовали соревнования «Кубок моря»
В Венесуэле объяснили аресты оппозиционеров
Европейский суд призвал Армению к ответу Дело «кельбаджарских заложников»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться