Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу своей команды над молдавским «Шерифом» (2:1) и исторический выход чемпиона Азербайджана в плей-офф Лиги чемпионов.

«Очень сложная игра получилась, но мы этого и ожидали, - говорит Гурбанов. – Футболисты боролись до конца и завоевали заслуженную победу. Поздравляю свою команду с победой и выходом в плей-офф. Мы очень хотели попасть в эту стадию. Постараемся и там показать хороший футбол. Также хочу поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас в Тирасполе».

В свою очередь, директор «Карабаха» Эмрах Челикель заявил, что гордится командой, но подчеркнул, что каждая такая победа повышает ответственность клуба.

«Теперь мы должны быть еще более внимательными, - заявил Челикель сайту qol.az. – Да, сегодняшняя победа войдет в историю. Но мы пока не достигли поставленной цели. Теперь наша задача – попасть в групповой турнир Лиги чемпионов. Первую миссию мы успешно выполнили. Далее нас ждет тяжелый раунд плей-офф.

Какие ожидания? Мы всегда говорили, что это - Лига чемпионов, и здесь играют чемпионы своих стран. Соперник не будет слабым.

Новые трансферы? Да, этот вопрос постоянно обсуждается. Как видите, трансферы, которые сделал Гурбан Гурбанов, получились удачными. Наша ответственность велика. Мы не можем приводить в команду всех подряд. Трансферы должны быть качественными. Гурбан Гурбанов ищет футболистов, а когда находит - сообщает руководству, и руководство клуба поддерживает его. Так будет и впредь.

Поздравляю весь Азербайджан и всех наших болельщиков! Хочу, чтобы болельщики понимали, что теперь на нас всех двойная ответственность. Болельщики всегда верили в нас. Мы вместе добились этих успехов, и я верю, что и после этого при их поддержке мы добьемся еще больших побед».