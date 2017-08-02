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Власти Германии не верят в честность «политэмигрантов» из Азербайджана

Автор: Мурад Самедов, отдел информации 

Haqqin.az неоднократно писал о том, что эмигранты из Азербайджана, в надежде получить убежище в странах Европы прибегают к самым различным уловкам, выдавая себя за жертв политических репрессий.

Нередко выходцы из Азербайджана рассказывают сотрудникам миграционных служб европейских стран о страшных политических репрессиях в Азербайджане и дискриминациях по этническому, религиозному и даже половому признаку. Кто-то бежал из Азербайджана из-за членства в политической партии, из-за матери-армянки и даже из-за своей гомосексуальности.

Все эти уловки работали до поры до времени. Однако, по всей видимости, миграционные службы европейских стран и в частности Германии, усомнились в честности эмигрантов из Азербайджана и начали отказывать им в политическом убежище.

Совсем недавно отказ в политическом убежище получил беглый, ранее никому неизвестный журналист из Азербайджана Рузгар Мохсун. Специальные службы Германии усомнились в словах журналиста о том, что в Азербайджане его преследуют по политическим мотивам, а членам его семьи угрожали расправой. Не помогло журналисту и то, что он назвал своего сына в честь немецкого писателя Эриха Марии Ремарка.

С аналогичной проблемой, начал сталкиваться и другой азербайджанский эмигрант Джавид Набиев. В 2014 году он прославился тем, что объявил через социальные сети о своей «помолвке» с парнем. Тогда Набиев еще жил в Азербайджане. Понятно, что сделано это было специально, чтобы создать ажиотаж вокруг своей персоны и получить возможность переехать в Европу.

Оказавшись в Германии, Джавид Набиев стал раздавать направо и налево интервью, призывая все мировое сообщество заступиться за геев и лесбиянок, которые якобы сталкиваются в Азербайджане с ужасными притеснениями и гонениями. В Европе беглый гей даже основал организацию Queer Refugees for Pride, что можно перевести как «Беженцы-геи за гордость».

Из последнего интервью Джавида Набиева агентству «Рейтер» можно прийти к выводу, что в Германии засомневались не только в том, что в Азербайджане притесняют секс-меньшинства, но и в том, что Джавид Набиев является их представителем.

«Это отвратительно. Меня постоянно допрашивают, хотя это противозаконно. Решение Европейского суда от 2014 года запрещает допрашивать эмигрантов, которые просят убежище как представители секс-меньшинств», - жалуется Джавид Набиев.

«Они спрашивают меня о моих сексуальных партнерах и даже о том, в какой позе я с ними занимаюсь сексом», - продолжает он.

О том, грозит ли беглому гею депортация в родной Азербайджан, пока неизвестно. Но факт остается фактом: в Германии и других странах Европы перестали верить в лживые заявления мигрантов, которые готовы оклеветать даже собственную мать ради получения убежища. И с каждым днем депортированных азербайджанских мигрантов будет все больше и больше.

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