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Сенат утвердил кандидатуру нового директора ФБР

 

Сенат США во вторник утвердил кандидатуру Кристофера Рэя на пост директора Федерального бюро расследований, РИА Новости.

За кандидатуру Рэя проголосовали большинство из 100 сенаторов. До этого Рэй получил одобрение членов юридического комитета верхней палаты конгресса.

Президент США Дональд Трамп в начале июня объявил о своем решении выдвинуть на пост главы ФБР бывшего замглавы минюста США Кристофера Рэя. Эту кандидатуру Трамп предложит конгрессу вместо отправленного ранее в отставку Джеймса Коми.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет якобы "связей с Россией" и был уволен президентом в начале мая. Трамп заявил, что тот был неспособен выполнять свои обязанности.

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