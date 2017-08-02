Итак, по словам вице-президента США Трамп утвердит-таки новые экономические санкции в отношении РФ. И в целом, как отмечают большинство экспертов, предлагаемые меры гораздо шире ограничений, введенных при Обаме, что делает их пакет самым радикальным со времен Холодной войны. Да и сформулированы они таким образом, что грозят многими подводными рифами и непредвиденными течениями. Более того, если раньше подобные санкции вводились указами президента, то теперь это делается в соответствии с принятым законом, то есть они институционализированы.

Некоторые подвохи и ловушки американского закона о санкциях в отношении России haqqin.az раскрыл аналитик Фонда Джеймстауна (США) Владимир Сокор.

Оказывается, в оригинале принятого Конгрессом решения санкции планировалось применить в отношении участия иностранных компаний в реализации 8 энергетических проектов с участием России. В законе было предусмотрены санкции в отношении всех компаний, которые участвуют в проекте, где долевое участие России более 10%. Это «Северный поток-1», «Cеверный поток-2», «Голубой поток», «Балтийский LNC», Каспийский трубопровод (нефтепровод от казахстанского месторождения «Тенгиз» до Новороссийска, акционеры - Роснефть,ENİ и Shell), «Сахалин-2» (Газпром и Shell) и два азербайджанских проекта – «Шахдениз» и Южнокавказский трубопровод.

«Однако принятые Конгрессом позже изменения вывели азербайджанские проекты из-под санкций, которые будут применены в отношении оставшихся 6 проектов. Проект же «Турецкий поток» вообще не рассматривался, так как США считают его не реальным, а чисто виртуальным. Но Еврокомиссия выразила крайнее недовольство решением Конгресса США, считая его ущемляющим интересы ЕС и пообещав в случае ратификации законопроекта принять ответные меры против США. Так что в последний момент Конгресс по настоянию ЕС ввел в законопроект изменение. Однако сделано это было чисто для риторики ЕС. Даже сами европейцы признают изменения несущественными, но это все же дает возможность Еврокомиссии заявить, что санкции введены с учетом мнения Евросоюза. Теперь у ЕС есть основания для политической риторики - мол, Конгресс принял во внимание его возражения. Но ничего более», - не сомневается эксперт.

В утвержденном варианте ограничения касаются проектов уже не с 10%-ным долевым участием России, как было в оригинале законопроекта, а 30%-ным. То есть теперь, если РФ захочет исключить американскую компанию из какого-нибудь проекта, ей надо будет выкупить не 10% акаций, а 30% акций, чего Россия в нынешней финансовой ситуации позволить себе не может. Это косвенно касается и Азербайджана, так как ЛУКОЙЛ имеет 10% долевого участия в проекте «Шахдениз», объясняет В.Сокор. То есть если бы в законопроект не были внесены изменения, то, возможно, под санкции попал бы «Шахдениз», но теперь этого не произойдет.

«Вместе с тем есть 5 европейских компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток-2», и они попадают под санкции. Но главное это то, что мировые финансовые центры уже не будут кредитовать этот российский проект, так как станут бояться потерять связи с американскими компаниями. И это делает реализацию проекта практически невозможной», - констатирует аналитик.

Существует и аспект конкуренции американского сжиженного газа и российского природного газа. Администрация Трампа намерена максимально экспортировать американский сланцевый газ. Предполагается, что через 3-5 лет США станут величайшим в мире экспортером газа. То есть больше, чем Россия и Катар. Для этого у США есть техническая и экономическая база.

«Обратите внимание, что говорится не о добыче газа, а об экспорте. В администрации Трампа стремятся сбалансировать торговый баланс с Европой, которая уже много лет превалирует в этом показателе над Америкой. Вначале Трамп планировал установить протекционистские таможенные пошлины, что привело в ужас весь западный мир. Но его убедили, что вместо протекцию против Европы следует сделать так, чтобы Европа покупала у США газ, и тем самым сбалансировать торговое сальдо. При сохранении свободной торговли между США и Европой это будет иметь косвенно позитивный эффект для европейцев и одновременно будет создана конкуренция российскому газу», - подчеркивает В.Сокор.

В то же время, по мнению эксперта, американский газ не станет конкурентом Южного газового коридора. Во-первых, объемы прокачек по этому маршруту будут относительно небольшие. А во-вторых, газ по Южному газовому коридору будет поступать в страны, не имеющие прямой выход к океану, то есть не смогут получать американский сжиженный газ. Так что азербайджанский газ для южно-европейских стран, за исключением Италии, практически вне конкуренции.

«В целом же всё это означает, что политическое влияние России на западноевропейский регион в целом и на ФРГ, в частности, не будет увеличиваться. А вот если бы Москве удалось построить «Северный поток-2», влияние РФ значительно возросло бы, что, в свою очередь, привело бы к сокращению внешнеполитической автономии Европы. К примеру, «Северного потока-2» еще нет, но Западная Европа уже заинтересована продемонстрировать солидарность с РФ в ее противостоянии с США», - считает В.Сокор.

Cовсем недавно, когда шли острые дебаты по поводу «Северного потока-2», политические и бизнес-круги некоторых стран Европы открыто выражали свою солидарность с Москвой. Европейцы считали, что США не должны вмешиваться в отношения ЕС и России, что обеспечение Западной Европы энергоносителями – проблема только России и Европы, а не США, и, наконец, что США не имеют права наказывать западные компании, поскольку это противоречит международному праву.

«Как ни абсурдно это звучит, европейцы считали, что со строительством «Северного потока-2» энергетическая безопасность Европы станет более надежной. Получалось, что США саботируют энергетическую безопасность ЕС. Это показывает, что в какой-то мере некоторые доверчивые политические и бизнес-круги Европы были склонны стать сателлитами РФ. Но всего этого уже не будет… Россия не получит кредиты на строительство «Северного потока-2», - убежден экономист.

В.Сокор отметил и еще один немаловажный фактор. Санкции по ситуации в Украине, введенные еще при Обаме, были связаны с выполнением РФ Минских договоренностей. То есть предполагалось, что если Минские соглашения Россией будут выполнены, то санкции будут облегчены или вовсе устранены. Однако нынешние санкции, введенные Конгрессом и утвержденные Трампом, ничего общего с Украиной не имеют. Эти новые санкции являются дополнением к тем, что ввела администрация Обамы, но не привязаны к ситуации в Украине.

«Эти санкции не ограничены во времени подобно санкциям по Украине. Даже если Минские соглашения будут выполняться и европейцы посчитают, что все условия выполняются, то это ничего в позиции США не изменит. Новые санкции не ограничены во времени, так как их цель - ослабить Россию. Их цель - создать условия для экспорта газа США», - резюмировал эксперт.