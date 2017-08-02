В Ясамальском районе Баку на проспекте Измир, напротив отеля Hyatt Regency, возводится 16-этажное здание. Как стало известно haqqin.az, застройка осуществляется вопреки всем законам и нормам градостроительства. По сути речь идет об еще одном обнародованном преступном распоряжении уволенного указом президента главы исполнительной власти Ясамальского района Ибрагима Мехтиева. Напомним, после указа президента об увольнении, И.Мехтиев публично поблагодарил главу государства за своевременный шаг, тем самым признав и подчеркнув преступный характер своей деятельности на посту руководителя одного из главных районов столицы.

Все началось в 2016 году, когда строительная компания Brend Palas начала готовить строительную площадку под новое здание, задумав втиснуть его между тремя многоэтажками и одной строящейся высоткой. Не озаботившись полагающимся в таких случаях разрешением городских властей и прочей документацией, компания прислала своих рабочих, которые очень бойко вырубили на участке многолетние деревья и принялись рыть котлован.

А спустя время, в мае уже нынешнего года, пренебрегая такой строительной нормой, как допустимое расстояние между строениями, тем более многоэтажными, прихватив часть обязательного свободного пространства перед 9-этажным домом № 13-19 по той же улице Измир, а заодно и официально выделенную на параллельной улице Гызыл Шарк для строящегося здания компании İnşaatçı-3 территорию, впритык к дому N23-25 и 9-этажной новостройке фирмы Yeni Həyat нахалстройщики заложили свой фундамент.

Запихнуть жилой дом в немыслимое с точки зрения условий проживания и преступное с позиции строительных норм и правил крохотное пространство, как оказалось, пришло на ум бывшему главе Исполнительной власти Ясамальского района Ибрагиму Мехтиеву. Тому самому чиновнику, повторимся, которого президент страны Ильхам Алиев 1 июля этого года уволил за самовольный снос средневековой мечети на «Советской».

Что подвигло Мехтиева на такой произвол, понятно. Цена квартир на стыке проспектов Измир, Иншаатчылар и улицы Бакиханова, то есть в старом, солидном, обжитом районе, будет максимальной. А значит и его «разрешение» стоило немало. Потому-то никаких других документов, кроме как бумажки с позволением Ясамальского ИВ, руководители не поддающейся здравому смыслу стройки не предъявляют. Причем в «документе» ушлый чиновник указал, что строительство ведется в рамках пилотного проекта Кабинета министров по реконструкции аварийных зданий и домов, портящих внешний облик столицы.

«Пилотный проект Кабмина» фигурировал и в другом скандальном распоряжении бывшего «хозяина» района, о котором haqqin.az на днях рассказал в материале «Еще один преступный указ уволенного главы Мехтиева» (https://haqqin.az/news/106485). Чиновник выделил под строительство 14-этажного жилого дома густо заселенный двор по улице Захида Халилова. Между прочим, второго дома, первый, на том же участке и с его же санкции, возведен уже до 12-го этажа и к нему сейчас, вместо запланированного сквера, пристраивают какое-то непонятное монументальное сооружение. И тоже внутри двора и впритык к девятиэтажкам и пятиэтажкам, расположенным вдоль проспектов и улиц. Видимо, по разумению заботящихся только о своей выгоде застройщиков, старые обшарпанные «хрущёвки» не влияют на облик города, а втиснутые между ними внутридворовые «монстры» только украсят его. Что уже почти год приходится выносить несчастным старожилам двора, обитающим ныне в двух шагах от масштабной стройки, отдельная тема. Если «стройкоманду» Мехтиева не остановить, жителей домов на проспекте Измир ждут те же муки...

Как утверждают в компании İnşaatçı-3, Исполнительная власть Баку не в курсе самовольного строительства и никаких разрешений не давала. Более того, ИВ столицы официально сообщила, что в указанном месте по проспекту Измир аварийных и обветшалых зданий нет, а компания Brend Palas в списке Кабинета министров по реализации пилотного проекта не значится. Есть и свидетельства, подтверждающие, что вырубка деревьев под свою стройплощадку Brend Palas произвела незаконно.

Тем не менее уже четыре месяца, размахивая сомнительным по всем параметрам разрешением ИВ Ясамальского района, но не предъявляя при этом ни одного заключения от положенных 42 (!) организаций, чья виза обязательна для возведения любого объекта, труженики Brend Palas вовсю развернули строительные работы.

Тревога руководства İnşaatçı-3 вполне понятна. Дело в том, что, согласно строительным нормам и правилам, вокруг здания должна оставаться свободная площадь, равная 60% высоты самой новостройки. Это позволяет обеспечить инсоляцию, то есть доступ солнечного света во все квартиры, и благоустройство двора для комфортного проживания. К тому же компания запланировала на свободной зоне вокруг своего здания детскую площадку, беседки, сквер, парковку, проездные пути, объекты внутриквартальной инфраструктуры.

Не говоря уже о том, что утвержденное Кабмином страны решение N72 от 11.03.2014 года о свободном пространстве вокруг зданий позволяет избежать принципа домино при разрушительных землетрясениях.

Но владельцам и управленцам Brend Palas, похоже, никакая стихия нипочем, если впереди брезжит солидная нажива. Они попросту наплевали на все обязательные условия строительства.

Компания İnşaatçı-3 вынуждена была обратиться в суд. Однако несмотря на то, что представители Brend Palas не смогли предъявить на процессе ни одного подтверждения законности строительства, суд первой инстанции почему-то счел претензии İnşaatçı-3 несущественными и иск не удовлетворил. Теперь дело будет рассматривать Апелляционный суд.

А между тем еще в мае 2015 года глава государства Ильхам Алиев на совещании госкомиссии по расследованию причин пожара в высотке по проспекту Азадлыг предупредил о недопустимости строительства с нарушением установленных норм и правил. «Такое самоуправство недопустимо! Я неоднократно говорил, что должен быть порядок. И прежде всего это касается высокопоставленных чиновников, которые должны быть в этом примером», - сказал президент.

Неужели для чиновников и предпринимателей указание президента страны вновь ничего не значит?! Либо должна полететь еще одна голова, похожая на голову главы Мехтиева?