Пропавшего экс-главного тренера сборной Азербайджана по дзюдо, австрийца Петера Зайзенбахера задержали в Киеве, пишут украинские СМИ.

Сейчас Зайзенбахер находится под стражей в ожидании суда, который должен принять решение о его экстрадиции в Австрию.

Как известно, 2-кратный олимпийский чемпион Петер Зайзенбахер обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних девочек в Австрии.

19 декабря прошлого года в Вене должен был начаться судебный процесс над главным тренером сборной Азербайджана, но Зайзенбахер на суд не явился, и с тех пор местонахождение его неизвестно. Розыском Зайзенбахера занимался Интерпол.

Ранее выдвигалась версия, что олимпийский чемпион может находиться в ОАЭ, в ЮАР, на Мадагаскаре или в США, а также другая - что 57-летний тренер покончил с собой.