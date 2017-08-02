Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов

За минувшие сутки Вооруженные силы Армении 135 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя в том числе крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 135 раз", - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.