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Кто станет следующим соперником «Карабаха» в Лиге чемпионов?

Автор: Эльмир Алиев, отдел спорта 

Итак, свершилось! С четвертой попытки «Карабаху» наконец-то удалось пробиться в раунд плей-офф главного клубного футбольного турнира Европы - Лиги чемпионов. Теперь мы с нетерпением ждем жеребьевки, которая состоится 4 августа и определит следующего соперника чемпиона Азербайджана. А еще внимательно будем следить сегодня за остальными ответными играми третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которых будут выявлены потенциальные соперники агдамского клуба.

Эти игры важны для «Карабаха» еще и потому, что в зависимости от их результатов команда Гурбана Гурбанова может оказаться при жеребьевке в числе «сеяных». Насколько это важно, продемонстрировала жеребьевка третьего раунда - если бы «Карабах», впервые в истории азербайджанского клубного футбола, не стал бы «сеяным» на этой стадии, то точно получил бы себе в соперники более сильную команду, чем «Шериф».

В раунде плей-офф Лиги чемпионов выступят 20 команд. 10 из них – участники так называемого «Пути чемпионов», а оставшаяся половина сыграет в «Пути лиг». Нас больше интересует «Путь чемпионов», по которому успешно шагает «Карабах».

Вот девять пар третьего квалификационного раунда, победители которых составят «Карабаху» компанию в раунде плей-офф:

«Славия» (Чехия) – БАТЭ (Беларусь) – 1:0 (результат первого матча)

«Астана» (Казахстан) - «ЛЕГИЯ» (Польша) - 3:1

«МАРИБОР» (Словения) - «Хафнарфьордур» (Исландия) - 1:0

«Вардар» (Македония) - «КОПЕНГАГЕН» (Дания) - 1:0

«СЕЛТИК» (Шотландия) - «Русенборг» (Норвегия) - 0:0

«Хапоэль» (Израиль) - «ЛЮДОГОРЕЦ» (Болгария) - 2:0

«Виторул» (Румыния) – АПОЭЛ(Кипр) – 1:0

«ЗАЛЬЦБУРГ» (Австрия) - «Риека» (Хорватия) - 1:1

«Партизан» (Сербия) - «ОЛИМПИАКОС» (Греция) - 1:3.

Крупным шрифтом выделены названия клубов, рейтинг которых выше, чем у «Карабаха».

При жеребьевке раунда плей-офф в «Пути чемпионов» пять из десяти команд будут «сеяными», и их оппонентами будут команды чуть послабее. Чтобы оказаться в числе «сеяных», «Карабаху» нужно, чтобы в пяти из девяти вышеуказанных пар клубы с более высоким рейтингом выбыли из борьбы.

Насколько это реально? Результаты первых игр оставляют «Карабаху» надежду на то, что пять рейтинговых фаворитов потерпят фиаско. К примеру, весьма вероятно, что с Лигой чемпионов распрощается «Людогорец», проигравший в первом матче со счетом 0:2. Очень непросто будет «Легии», уступившей с разницей в два мяча в своем матче в Астане. Также проиграли первые свои матчи БАТЭ, «Копенгаген» и АПОЭЛ, а «Селтик» и «Зальцбург» не смогли выиграть у себя дома. Лишь «Олимпиакос» и «Марибор» подтвердили свой статус фаворитов, одержав победы. Греки уже одной ногой в раунде плей-офф, а вот словенцам еще предстоит тяжелый матч в Исландии.

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