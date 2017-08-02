Трамп потребовал от Мадуро освобождения лидеров оппозиции

Президент США Дональд Трамп призвал власти Венесуэлы немедленно освободить лидеров оппозиции Леопольда Лопеса и Антонио Ледесму, которые ранее были переведены в тюрьму в связи с "невыполнением условий" домашнего ареста и подготовкой побега. Заявление американского лидера распространила во вторник пресс-служба Белого дома.

"США осуждают действия диктатора Мадуро. Лопес и Ледесма - политические заключенные, которые незаконно лишены свободы режимом", - приводит пресс-служба заявление Трампа. По его словам, Мадуро "лично несет ответственность за здоровье и безопасность Лопеса и Ледесмы, а также других заключенных".

"Мы повторяем наш призыв к немедленному и безоговорочному освобождению всех политзаключенных", - сказал президент США.