Задержанного журналиста "Новой газеты" экстрадируют в Узбекистан

Задержанный во вторник в Москве корреспондент "Новой газеты" Худоберди Нурматов, имеющий узбекское гражданство, нарушает миграционное законодательство и подлежит выдворению на родину, постановил Басманный суд Москвы, передает Русская служба ВВС.

Журналисту также назначили административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Как сообщает "Новая газета", Нурматова, который в России пишет под псевдонимом Али Феруз, остановили под предлогом проверки документов. Он показал пресс-карту, но полицейские отвезли его в ОВД Басманного района, откуда доставили в суд для решения вопроса о его выдворении.

"Худоберди Нурматов родился в России. Его мать проживает в России, в Алтайском крае. Поэтому выдача его другому государству по закону невозможна", - комментировал задержание журналиста главный редактор "Новой" Дмитрий Муратов.

Нурматов уехал из Узбекистана из-за проблем с местными властями. Как сообщала "Новая газета", Феруза пытались завербовать местные спецслужбы.

По данным источника РИА Новости, на родине Нурматов проходил по делу о вербовке в радикальную запрещенную организацию "Ат-Такфир валь хиджра" в 2007 году.