В Лос-Анджелесе по генконсульству Китая открыли стрельбу

Накануне по зданию консульства Китая в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, неизвестный мужчина открыл стрельбу, передает Associated Press.

Полиция установила его личность. Нападавший был гражданином Китая, однако его мотивы до сих пор не установлены.

Подтвердилась и общая картина событий — мужчина сделал несколько выстрелов рядом со зданием консульства из окна своего автомобиля, а после этого покончил с собой прямо в машине.

Ранее стало известно, что стрелявшему было около 60 лет, но его имя не разглашается до уведомления его родственников о смерти.