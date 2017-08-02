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В Лос-Анджелесе по генконсульству Китая открыли стрельбу

 

Накануне по зданию консульства Китая в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, неизвестный мужчина открыл стрельбу, передает Associated Press.

Полиция установила его личность. Нападавший был гражданином Китая, однако его мотивы до сих пор не установлены.

Подтвердилась и общая картина событий — мужчина сделал несколько выстрелов рядом со зданием консульства из окна своего автомобиля, а после этого покончил с собой прямо в машине.

Ранее стало известно, что стрелявшему было около 60 лет, но его имя не разглашается до уведомления его родственников о смерти.

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