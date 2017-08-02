Президент Ильхам Алиев открыл новые дороги в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии реконструированных автомобильных дорог - приморской Пиршаги - Новханы, а также Бинагади - Новханы - Джорат, передает официальный сайт главы государства.
Председатель ОАО “Aзеравтойол” Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, совершив символическое открытие дороги Пиршаги - Новханы.
Затем глава государства принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Бинагади - Новханы - Джорат.