Китай и США на пороге торговой войны

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила торговые контрмеры в отношении Китая. Как сообщает The New York Times, они станут ответом на ограничение деятельности американских компаний на территории Китая и пассивность этой страны в попытках убедить Северную Корею свернуть программы создания ядерного оружия.

В частности, администрация господина Трампа может резко повысить пошлины на импорт китайских товаров и услуг в США и развернуть кампанию по лишению китайских фирм лицензий. Как передает газета, также США собираются провести расследование, связанное с методами, которые практтикуют китайские власти по отношению к американским компаниям.

Ранее о готовящихся санкциях США против Китая сообщала газета Politico. По ее данным, окончательное решение по санкциям может быть принято в течение недели.

Китай, в свою очередь, считает США и КНДР ответственными за напряженность на Корейском полуострове.