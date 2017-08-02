В Теннесси невеста приставила пистолет к виску жениха спустя всего несколько часов после свадьбы. Как сообщает WTVF-TV, 25-летняя Кейт Элизабет Причард все еще была в своем свадебном наряде, когда ее арестовали по обвинению в совершении домашнего насилия.

По словам полицейских, новобрачные поссорились в номере отеля Clarion Inn. Согласно показаний свидетелей, Причард вытащила из-под своего платья 9-миллиметровый пистолет, навела его на голову мужа и нажала на курок. Однако пистолет оказался не заряжен, что, впрочем, ее не остановило - зарядив оружие, она затем произвела выстрел... в воздух.