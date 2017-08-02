За надпись на футболке азербайджанца депортировали из Турции

Гражданин Азербайджана, надевший футболку с надписью Hero ("герой" в переводе с английского. – Ред.), был задержан в Турции и депортирован из страны, сообщает Hürriyet.

Согласно информации, полиция задержала азербайджанца в Карсе. Внимание правоохранителей привлекла надпись "Hero" на футболке мужчины. После допроса гражданин Азербайджана был депортирован из страны.

Отметим, что один из подозреваемых в покушении на Эрдогана присутствовал на слушаниях по данному судебному делу в футболке с той же надписью. Турки расшифровали аббревиатуру как "Hoca Efendi Razi Olsun" - «Да будет доволен мастер», заподозрив, что под «мастером» подразумевается именно глава террористической организации FETO Фетхуллах Гюлен.