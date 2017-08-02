В Норвегии перепутали женщин в бурках с сиденьями автобуса

Ультраправые группировки Норвегии, желая выдать желаемое за действительное, перепутали женщин в бурках с сиденьями обычных норвежских автобусов. Об этом сообщает Aljazeera.

Изображение, принадлежащее ультраправым Fedrelandet viktigst, которые являются ярыми противниками иммигрантов, стало объектом насмешек.

Пользователь отправил фотографию пустых мест для автобусов в группу в фейсбуке Fedrelandet viktigst (примерно в переводе «Главное Отечество») с вопросом «что люди думают об этом?».

По-видимому, они думали, что видят автобус, полный одетых в бурку женщин и посчитали это доказательством «исламизации» Норвегии.