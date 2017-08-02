Путин летит в Абхазию

Президент России Владимир Путин посетит Абхазию с визитом 8 августа. О подготовке визита РБК сообщили пять собеседников с российской и абхазской стороны, знакомых с его организацией. В программе краткого визита — переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос РБК о поездке президента не ответил.

Визит Путина придется на дату начала военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. После пятидневного конфликта Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В последний раз Путин посещал Абхазию в 2013 году. Тогда в Пицунде он провел переговоры с президентом Александром Анквабом.

Ожидаемый визит Путина вызвал крайнее недовольство в Тбилиси, где считают, что это стало ответным шагом на визит вице-президента США Майка Пенса в Грузию.