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Сын Гульнары Каримовой пригрозил опубликовать компромат на элиту Узбекистана

 

Ислам Каримов, сын Гульнары Каримовой, старшей дочери первого президента Узбекистана, в интервью Би-би-си заявил, что его мать оклеветали, заявления против нее сфальсифицированы, дедушка ревновал ее к славе, а сам он готовит к публикации компромат на членов узбекского правительства.

Первого августа Ислам Каримов-младший получил судебный документ, в котором говорится, что решением Яшнабадского районного суда по уголовным делам от 3 июля его мать арестована, но где конкретно она содержится, не указывается.

На вопрос о фигурирующих в уголовном деле $2 млрд Ислам Каримов-младший заявил, что «эта заоблачная сумма не имеет никаких доказательств, а кроме того, она утрирована в несколько раз. Всё, что возможно было, - от всех коррумпированных министров, от наших родственников - всё добавили к ней: её осудят, а все останутся чистыми и продолжат работать».

«Я не буду называть сейчас имена, но мы готовимся опубликовать большой документ с проектами каждого министра и многих людей, которые сейчас у власти - в силовых структурах и так далее. У многих из них были состояния намного больше: там не $2 млрд, там $3-4 млрд и так далее. Но никто об этом не говорит», - сказал Ислам.

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