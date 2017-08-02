Подписаться на уведомления
 

Китай и Индия на грани войны

 

Китай пригрозил Индии войной, если индийские войска не покинут спорное плато в Гималаях Доклам. Об этом сказал глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо, передает РИА Новости.

Чжоу Бо и генерал-майор индийской армии в отставке Ашок Мехта принимали участие в дебатах на телеканале CGTN, во время которых индийский генерал заявил, что китайские СМИ пишут агрессивные статьи об Индии, втягивая ее в конфликт.

"Вы на территории Китая, и если вы не хотите войны, то должны уйти с нашей территории", - заявил китайский военный, отметив, что Бутан за 24 раунда переговоров ни разу не ставил под вопрос тот факт, что это китайская территория.

Напомним, напряженность между Китаем и Индией вокруг ситуации на плато Доклам, горного участка на схождении границ Китая, Индии и Бутана, сохраняется с начала июня.

Китай начал прокладывать автомобильную дорогу через плато, вызвав протест Бутана. Через несколько дней военнослужащие Индии, с которой у Бутана дружественные отношения, пересекли государственную границу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных. 

МИД КНР позже сообщил, что участок, где велось строительство дороги, вновь находится под контролем китайских военных. 

1956 просмотров


Старости
Власти Германии не верят в честность «политэмигрантов» из Азербайджана
Власти Германии не верят в честность «политэмигрантов» из Азербайджана
Наша погода
Сегодня 33° / 24°
3 Авг 32° / 24°
4 Авг 32° / 25°
5 Авг 35° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0112 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

МВД показало задержанную в Гаджигабуле банду преступников Фото
Рогозин: «Сорвав переговоры, Молдавия потеряла сотни миллионов долларов»
Азербайджанские корабли соревнуются в стрельбах на Каспии
Савченко рассказала о работе в службе секса по телефону
Трамп запускает свой канал «правдивых» новостей
Морская пехота спасает президента наш комментарий
Китай и Индия на грани войны
Сын Гульнары Каримовой пригрозил опубликовать компромат на элиту Узбекистана
В Анкаре запретили проводить массовые мероприятия
Туркменбаши в роли «Рембо» стреляет и метает ножи видео
Путин летит в Абхазию
Азербайджанка подожгла мужа в турецком отеле
В Норвегии перепутали женщин в бурках с сиденьями автобуса
В Баку открывается представительство катарской компании
За надпись на футболке азербайджанца депортировали из Турции
Невеста приставила пистолет к виску жениха Через несколько часов после свадьбы
Китай и США на пороге торговой войны
Президент Ильхам Алиев открыл новые дороги в Баку
Манат укрепился к евро и рублю
Задержанного журналиста "Новой газеты" экстрадируют в Узбекистан
В Лос-Анджелесе по генконсульству Китая открыли стрельбу
Трамп потребовал от Мадуро освобождения лидеров оппозиции
В Баку повесился 37-летний мужчина
Цена на нефть пошла на спад
Кто станет следующим соперником «Карабаха» в Лиге чемпионов?
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться