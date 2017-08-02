Китай и Индия на грани войны

Китай пригрозил Индии войной, если индийские войска не покинут спорное плато в Гималаях Доклам. Об этом сказал глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо, передает РИА Новости.

Чжоу Бо и генерал-майор индийской армии в отставке Ашок Мехта принимали участие в дебатах на телеканале CGTN, во время которых индийский генерал заявил, что китайские СМИ пишут агрессивные статьи об Индии, втягивая ее в конфликт.

"Вы на территории Китая, и если вы не хотите войны, то должны уйти с нашей территории", - заявил китайский военный, отметив, что Бутан за 24 раунда переговоров ни разу не ставил под вопрос тот факт, что это китайская территория.

Напомним, напряженность между Китаем и Индией вокруг ситуации на плато Доклам, горного участка на схождении границ Китая, Индии и Бутана, сохраняется с начала июня.

Китай начал прокладывать автомобильную дорогу через плато, вызвав протест Бутана. Через несколько дней военнослужащие Индии, с которой у Бутана дружественные отношения, пересекли государственную границу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.

МИД КНР позже сообщил, что участок, где велось строительство дороги, вновь находится под контролем китайских военных.