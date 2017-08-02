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Морская пехота спасает президента наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Спустя полгода после инаугурации Дональд Трамп все никак не может навести порядок в Белом доме. Последняя отчаянная попытка – назначение главой аппарата администрации генерала Джона Келли, ветерана морской пехоты.

Джон Келли

Многие говорят, что если не получится наладить работу Белого дома ему – президентству Трампа - конец. Назначению Келли предшествовала череда событий, которые только укрепили мнение, что в президентской команде царит хаос. Сначала ушел в отставку спикер президента Шон Спайсер, который не захотел работать с новым директором по коммуникации Энтони Скарамуччи. Затем Скарамуччи совершил скандальный звонок журналисту из «Нью-Йоркера», чтобы узнать, кто устроил слив информации в прессу об одной из встреч президента Трампа.

По ходу директор по коммуникации нелестно отозвался о главе аппарата Белого дома Райнсе Прибусе и оскорбил советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона. Журналист, разумеется, разговор предал огласке. Случился скандал и Райнс Прибус подал в отставку. Но вслед за уволившимся главой аппарата в отставке оказался и Скарамуччи, не проработав и десяти дней, - новый рекорд Трампа.

Скарамуччи

Таково было первое требование генерала Келли, которого президент США взял на место Прибуса: полная свобода назначений и увольнений. Келли – человек военный и жесткий. На эту позицию он пришел с поста министра внутренней безопасности, а в послужном списке четырехзвездочного генерала сорок лет в морской пехоте, включая несколько длительных командировок в Ирак, и руководство Южным командованием США: генерал отвечал за американские вооруженные силы в Центральной и Южной Америке. Никто не сомневается в его прекрасных боевых качествах.

В 2010 году сын Келли, лейтенант Роберт Келли, погиб в Афганистане: отец не стал его беречь в тылу. Но достаточно ли качеств образцового военного командира для того, чтобы навести порядок в таком хаосе, который царит в президентской команде? По функциональным обязанностям глава аппарата контролирует доступ к президенту, регулирует информационные потоки, доводит президентскую повестку до Конгресса и правительства.

Его предшественник Райнс Прибус – опытнейший политик, долгие годы возглавлявший аппарат Республиканской партии, дока во всех политических тонкостях, но при нем Белый дом погрузился в хаос. Тут заслуга как Прибуса, оказавшегося плохим организатором. Келли уже распорядился, чтобы все потоки – посетителей, включая информационные, отныне были завязаны на него, как главу аппарата. Но сотрудники аппарата люди не только не дисциплинированы на военный манер, они еще по-вашингтонски скользки и неуловимы, и приказами от них эффективной работы не добьешься.

Райнс Прибус

А хватит ли у генерала Келли дипломатических талантов, пока неясно, как и то, насколько он сможет наладить весьма сложные отношения президента с собственной партией. Республиканцы сильно недовольны деятельностью Трампа и проваленная реформа медицинского страхования тому наглядный пример. Собственно, пока ни одно предвыборное обещание Трампа не выполнено, и ситуацию тут нужно спасать. Но есть еще одна важная обязанность главы аппарата, без которой от его работы никакого толку нет, говорят специалисты по политическому управлению США. Келли должен обладать способностью и возможностью время от времени говорить Дональду Трампу неприятные, но необходимые вещи, и добиваться, чтобы к его словам прислушивались. Если этого не будет – президентству 45-го главы Белого дома придет неизбежный конец. И никакая морская пехота не поможет.

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