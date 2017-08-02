Трамп запускает свой канал «правдивых» новостей

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственного информационного канала в социальной сети Facebook, ведущей которого стала Лара Трамп — жена его сына Эрика.

По данным издания BuzzFeed, этот шаг стал логичным продолжением длительных упреков Трампа в адрес крупнейших СМИ за их «фейковые» новости.

«После месяцев упреков в адрес СМИ в создании ложных новостей президент Трамп запустил новостную программу на своем Facebook, где ведущей выступает его невестка», — пишут журналисты

Первый пост на канале был опубликован 20 июля и сразу констатировал цель всей задумки. «Мы будем предоставлять вам только факты, следите за новостями», — заявила Лара Трамп, ранее работавшая продюсером телепрограммы Inside Edition и часто выступавшая в поддержку кампании Трампа.

На данный момент у Трампа 23 млн подписчиков в Facebook. Ожидается, что видео с новостями «от президента» они смогут видеть раз в неделю.