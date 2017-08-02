Савченко рассказала о работе в службе секса по телефону

Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко дала интервью изданию «Главком», в котором рассказала о работе в службе секса по телефону.

Савченко призналась, что в работе ей помогло «адекватное отношение ко всему», а также то, что в детстве у нее было «заложено нормальное восприятие противоположного пола».

Также депутат рассказала об участии в украинской версии «Битвы экстрасенсов». По ее словам, продюсерам требовался снайпер, и они обратились к ней. Изначально Савченко отказалась, но затем ей стало «интересно посмотреть на вранье изнутри».