Азербайджанские корабли соревнуются в стрельбах на Каспии

Военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана вышли в Каспийское море для выполнения артиллерийских стрельб по морским целям, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В ходе этого эпизода конкурса малый ракетный корабль «Град Свияжск» ВМФ России первым выполнит упражнение по артиллерийским стрельбам, вторым - ракетно-артиллерийский корабль ВМС Казахстана, третьим - сторожевой корабль «G-124» ВМС Азербайджана и, наконец, последним, четвертым - ракетный катер «Джошан» ВМС Ирана.
На первом этапе, который продлится до 4-го августа, экипажи военных кораблей будут состязаться в уничтожении воздушных целей и мишеней, а также муляжей плавающих мин.