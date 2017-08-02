Рогозин: «Сорвав переговоры, Молдавия потеряла сотни миллионов долларов»

Сорвав переговоры вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина и президента Молдавии Игоря Додона, Молдавия потеряла возможность пополнить казну десятками миллионов долларов за счет новых предложений России, которые российская делегация планировала представить в Кишиневе, сказал зампред правительства РФ в интервью молдавскому каналу НТВ.

"Мы для Молдовы хотели сделать очень многое. Кстати, я летел в Кишинев, запросив встречу с членами правительства Молдовы с тем, чтобы сформулировать новые предложения по линии экономического сотрудничества", — сказал Рогозин.

"Теперь уж об этом говорить не буду, теперь это уже не актуально. Потеряли, думаю, десятки, а может быть, сотни миллионов долларов одним таким жестом хамским", — добавил он.

Рогозин отметил, что "идет разрушение всех договоренностей, которые у нас были с правительством Молдовы".