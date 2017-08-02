С целью обеспечения безопасности и общественного порядка, а также борьбы с незаконным оборотом наркотиков и огнестрельного оружия сотрудниками МВД и Гаджигабульским управлением полиции были проведены совместные оперативно-следственные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба МВД, в качестве подозреваемых задержаны 11 ранее судимых человек. При обыске их квартир и личном досмотре были обнаружены автомат, пистолет Макарова, четыре гранаты, 60 патронов, а также сильнодействующие наркотические средства общим весом в пять килограммов.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело, проводятся соответствующие мероприятия.