Завтра в Баку будет жарко

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Вечером на полуострове местами ожидаются кратковременные дожди. Северный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем 32-37°, в Баку ночью 24-26°, днем 34-36° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувелана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.