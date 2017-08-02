Три человека погибли, двое пострадали в результате крушения туристической яхты в районе Мармариса. Об этом сообщает агентство Ihlas.

На яхте находились граждане Турции.



* * * 12:39

Турецкие спасатели ведут поиски оставшихся троих человек из числа находившихся на туристической яхте, потерпевшей крушение в акватории в районе турецкого курорта Мармарис; до того уже спасены были восемь других пассажиров яхты. Об этом сообщил в среду телеканал NTV.

Инцидент произошел в открытом море в районе Бозбурун. Других подробностей пока не приводится.