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Рамин Мусаев: «Нет спонсоров, желающих вкладывать деньги в футбол»

Автор: Отдел спорта 

Сегодня в АФФА состоялась жеребьевка чемпионата Азербайджана по футболу в Премьер-лиге сезона 2017/18.

В чемпионате, как и в прошлом году, выступят восемь команд. Футбольный клуб АЗАЛ, занявший в прошедшем сезоне последнее место, заместил клуб «Сабаил».

Премьер-лига стартует 12 августа. Согласно жеребьевке, в 1-м туре сыграют:

«Интер» - «Габала»

«Нефтчи» - «Карабах»

«Зиря» - «Сабаил»

«Сумгаит» - «Кяпяз»

Президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев в своем выступлении поздравил спортивную общественность страны с выходом «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов.

Также Рамин Мусаев рассказал о произошедших в Лиге некоторых изменениях и новшествах.

«Некоторые клубы выставляют на своих лого звезды, - говорит Рамин Мусаев. - Мы приняли решение, что только та команда может носить звезду, которая пять раз становилась чемпионом Азербайджана

В прошлом году было много жалоб на газон стадиона в Гяндже. Благодаря совместным усилиям там сейчас идет планомерная работа. К концу года стадион будет полностью готов. Но у нас есть просьба к клубам, которым по жеребьевке предстоит в этом году выезд в Гянджу. Мы просим их согласиться провести эти матчи дома, а уже в 2018 году отправиться в гости к «Кяпязу».

Также хочу коснуться вопроса аренды футболистов. Клубы, отдающие игрока в аренду другой команде, присылают письма, в которых говорится, что этот футболист не должен играть против них. Такого больше не будет. Помню в период моей работы в «Нефтчи» был случай: мы отдали игроков в аренду «Турану», и при их помощи товузцы обыграли «Нефтчи». Несмотря на поражение, я получил удовольствие от того, что наши воспитанники так сыграли против нас».

Также Рамин Мусаев заявил, что «готов заново провести жеребьевку, если какой-то клуб захочет выступать в Премьер-лиге и при этом будет отвечать необходимым требованиям».

«Разве было такое, чтобы в футбол пришел какой-то спонсор и мы его не приняли? Нет спонсоров, желающих вкладывать деньги в футбол!»

Говоря о практике телетрансляций матчей, президент ПФЛ заявил, что в прошлом сезоне все остались довольны соответствующей работой телеканала CBCSport. «Телеканал шел на уступки и даже выполнял капризы клубов. «Габала» хотела играть не в 6 часов, а в 4 – пожалуйста. «Карабах» просил о проведении матча в другое время, потому что наши футболисты совершают в это время намаз, – пожалуйста (Смех в зале.)». 

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