Соглашение между Россией и Турцией о поставках систем ПВО С-400 вызывало серьезное беспокойство в военно-политических кругах Армении. Армянские эксперты даже заговорили об "очередном предательстве" интересов Армении со стороны России.

По словам армянского политического аналитика Степана Сафаряна, Турция может разместить купленные у России С-400 в Нахчыване. Сафарян отметил, что Турция поддерживает азербайджанскую армию в Нахчыване и проводит совместно с ней различные учения.

«Если в других местах Турция не способна помочь Азербайджану, то может хотя бы в Нахчыване разместить свою оборонительную систему ПВО. А при таком укреплении его Турцией Азербайджан получит возможность из Нахчывана угрожать Еревану и всей Араратской долине», - сказал аналитик.

Сафарян также напомнил о намерении турецкой стороны разместить один из дивизионов комплекса С-400 на своей пограничной с Арменией территории. Это, по словам эксперта, позволит использовать названные комплексы в интересах Азербайджана.

«Не стоит забывать, что между Азербайджаном и Турцией налажено военное сотрудничество и заключен договор о военной взаимопомощи. Содержание этого договора еще не полностью известно, но военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией — невероятно глубокое. Следовательно, это должно беспокоить Армению», - сказал эксперт в интервью армянским СМИ.

«Я не знаю, насколько Россия уверена в том, что эти системы С-400 не будут использованы на пространстве ее непосредственных интересов, в том числе на Южном Кавказе, против Армении. Однако нужно отметить, что российская военная оборона никогда не была абсолютно надежной для Армении, и история это показала», - сказал он.