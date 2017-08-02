Кремль о погибших в Сирии россиянах

Сведения о погибших в Сирии российских военных поступают в Кремль по линии Министерства обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает в среду, 2 августа, «Лента.ру».

«Руководствоваться надо этими данными, именно они являются официальными», — так Песков прокомментировал сообщение агентства Reuters о том, что с января по август текущего года в Сирии будто бы погибли 40 россиян — военнослужащих и сотрудников частных военных компаний.

Песков подчеркнул, что в Кремле не видят оснований для перепроверки обнародованных официальных данных в связи с сообщениями на сей счет, появившимися в отдельных СМИ.

Ранее, в среду, Reuters сообщило, что в Сирии из россиян погибло 17 военнослужащих и 21 боец частных военных компаний. Таким образом, российские потери 2016 - 2017 годов численно превысили те, что имели место за период 2015 - 2016 годов.

По официальным данным Минобороны, с начала российской операции в САР всего там погибли 34 гражданина РФ.