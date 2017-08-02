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В США заявили о нежелании враждовать с Северной Кореей

 

США не желают враждовать с Северной Кореей. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает Lenta со ссылкой на BBC News. 

«Мы не хотим смены режима, мы не хотим краха режима, мы не хотим ускоренного воссоединения Корейского полуострова, и мы не ищем повода для отправки войск севернее 38-й параллели», — пояснил глава Госдепартамента. Он отметил, что США ничем не угрожают Северной Корее, тогда как Пхеньян являет собой значительную угрозу для США, на которую те просто вынуждены отвечать.

29 июля КНДР подтвердила факт запуска ею баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».

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