Массовая драка между узбеками и армянами в Москве

Массовая драка между мигрантами-строителями произошла на стройплощадке жилого комплекса "Бунинские луга" в Коммунарке (Новая Москва). Участники потасовки били друг друга лопатами, молотками и кувалдами. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Проишествие имело место во вторник днем.

"Полицейские прибыли на стройплощадку ЖК "Бунинские луга" в Коммунарке и установили, что между двумя строительными бригадами произошла потасовка. Участники конфликта — строители из Узбекистана и Армении", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, строители дрались, вооружившись кувалдами, лопатами, молотками и железной арматурой. О причинах конфликта, равно как и количестве пострадавших в нем, источник не сообщил.