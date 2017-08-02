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Неймар покидает "Барселону"

 

Испанский футбольный клуб "Барселона" объявил о желании нападающего сборной Бразилии Неймара покинуть команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В среду Неймар пропустил тренировку. После этого испанская газета Sport сообщила о том, что Неймар будто бы распрощался с одноклубниками, сообщив им о своем переходе во французский "Пари Сен-Жермен".

Согласно неофициальным данным, ПСЖ заплатит за 25-летнего форварда полную сумму отступных - рекордные для мирового футбола €220 млн.

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны и по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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