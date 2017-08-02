В Южной Корее повысят налоги состоятельным людям

В рамках мер по борьбе с имущественным неравенством администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина планирует поднять налоги крупным корпорациям, а также гражданам с высокими доходами, сообщает Интерфакс.

Правительство намерено предложить повышение номинальной ставки налога на прибыль компаний, годовой налогооблагаемый доход которых превышает 200 млрд южнокорейских вон ($178 млн) ,с 22 до 25% , сообщает Министерство финансов страны.

Гражданам с годовым доходом более 300 млн вон подоходный налог намерены повысить с 38 до 40%, а тем, у кого доход этот превышает сумму в 500 млн вон, - с 40 до 42%.

Увеличение налогов, согласно прогнозу южнокорейского Минфина, повысит налоговые доходы бюджета на 5,5 трлн вон в год.