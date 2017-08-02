Россия депортировала в Грузию «вора в законе» Пецо

МВД России сообщило, что «вор в законе» Резо Бухникашвили по кличке Пецо депортирован в Грузию.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с сотрудниками УУР МВД по Республике Татарстан проведен ряд мероприятий, по итогам которых МВД России принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации и депортации 65-летнего лидера уголовной среды», — говорится в сообщении ведомства.

Пецо был осужден в 2015 году за совершение ряда преступлений и отбывал наказание в Татарстане. 1 августа Верховный суд республики постановил освободить преступника от отбывания наказания по болезни. В тот же день он был депортирован.

Полицейские, задержавшие Пецо, ранее представлены были к государственным наградам.