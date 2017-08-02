Боестолкновения между шиитами и правительственными войсками в Саудовской Аравии

Сотни людей покинули город Авамия в восточной части Саудовской Аравии после нескольких недель столкновений между силами безопасности и вооруженными людьми, сообщает BBC.

Власти с мая пытались снести старый квартал Авамии, заявив, что шиитские боевики используют как укрытие узкие местные улочки.

Между тем шиитские активисты обвиняют силы безопасности в попытке вытеснения здешних шиитов в мест их традиционного обитания.

Это последний случай активизации спорадических волнений в восточных провинциях страны, большую часть населения которых составляют приверженцы шиизма.

По меньшей мере семь человек, включая двух полицейских, были убиты в последних столкновениях.

Местные активисты утверждают, что правительственные войска ведут беспорядочный огонь по жилым домам и автомобилям.

Часть гопрожан обратилась к властям Саудовской Аравии с просьбой о помощи в переезде на новое место жительства и в соответствующем там обустройстве, сообщают саудовские СМИ.