Дутерте обозвал Ким Чен Ына "дураком" и "сукиным сыном"

В преддверии саммита АСЕАН в Маниле, в котором примет участие глава МИД Северной Кореи, президент Филиппин Родриго Дутерте обозвал лидера КНДР Ким Чен Ына "дураком" и "сукиным сыном", передает Reuters.

"Это пухленькое лицо, которое кажется добрым... Этот сукин сын... Если он совершит ошибку, весь Дальний Восток сделается пустыней. Его необходимо остановить", — заявил Дутерте в выступлении на конференции налоговых органов страны.

Назвав Ким Чен Ына "дураком", Дутерте отметил, что лидер КНДР "играет с опасными игрушками", а также предупредил о последствиях возможного конфликта в регионе. По словам президента Филиппин, конфронтация может привести к истощению почв и ресурсов региона.